Los comerciantes en Manizales piden que se suspenda la ciclovía en el Día de la Madre

Manizales

La propuesta de suspender la recrevía o ciclovía en la capital del departamento de Caldas, fue liderada por los comerciantes de la avenida Santander, quienes el año pasado resultaron afectados en sus ventas durante el Día de las Madres, por lo que ahora presentaron una carta a la administración municipal argumentando las razones.

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“El año pasado nos quedamos callados, fue un trastorno para todos, por eso enviamos una solicitud a la alcaldía. El dueño de una floristería se vio afectado llevando los arreglos por varias cuadras para despachar”, cuenta Ramiro Giraldo, líder de los comerciantes.

Frente a la solicitud, la Secretaría de Deporte, estudió la propuesta y decidió suspender para el domingo 10 de mayo la recrevía en la avenida Santander, Chipre y La Sultana, con el fin de impulsar la reactivación económica en el Día de las Madres.

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“Recibimos una solicitud para no realizar recrevía el domingo 10, en el consejo técnico tomamos suspender las jornadas que se realizan en dichos sectores y todo con el fin de colaborar con los empresarios de la ciudad, pero también para el festejo del Día de la Madre. Por eso habilitamos la Unidad Deportiva Palogrande para que las personas troten, corran, jueguen baloncesto, voleibol en arena, entre otras actividades entre las 7 a. m. y 1 p. m.”, indica Diego Espinoza, jefe de la cartera municipal.

La recrevía en la ciudad de Manizales retomará el próximo domingo 17 de mayo.