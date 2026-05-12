Boyacá acuerda subsidio de transporte para 5.000 universitarios

La mesa de diálogo que busca implementar una tarifa diferencial para estudiantes universitarios en Boyacá logró uno de sus avances más importantes desde que comenzaron las discusiones hace varios meses. Durante la tercera reunión desarrollada en Sogamoso, representantes estudiantiles y delegados institucionales acordaron la destinación de 3.000 millones de pesos para subsidiar parcialmente el transporte de jóvenes matriculados en instituciones de educación superior del departamento.

Según lo planteado en la mesa de concertación, cerca de 5.000 estudiantes serían beneficiados con un auxilio anual cercano a los 600 mil pesos para cubrir gastos de transporte público. El anuncio fue recibido con optimismo por organizaciones estudiantiles que desde hace meses venían reclamando alivios económicos ante el aumento del costo de la movilidad y las dificultades para desplazarse diariamente hacia universidades y centros tecnológicos.

Uno de los voceros estudiantiles, Julián Montañez, aseguró que la discusión permitió desmontar varias restricciones que inicialmente generaban inconformidad entre los jóvenes. «...Se eliminó el límite de edad y también la barrera de exigir determinados promedios académicos para acceder al subsidio...», explicó durante la entrevista concedida a Caracol Radio. Además, indicó que el beneficio se enfocará en estudiantes clasificados en SISBÉN A, B y C, aunque todavía faltan algunos criterios por definir.

A pesar de los avances, persisten tensiones alrededor de la participación de las empresas transportadoras, cuya presencia en las mesas de diálogo ha sido prácticamente inexistente. «...Ellos dicen que no los invitan y la Gobernación asegura que sí...», comentó Montañez, quien hizo un llamado para que el sector transportador participe activamente en la construcción del acuerdo. La próxima reunión quedó programada para el 22 de mayo en Tunja y se espera que allí se terminen de consolidar las reglas para la implementación definitiva del subsidio.