Apareció en Boyacá vehículo que pertenecía a Darío Forero, asesinado en Bogotá

El vehículo que pertenecía a Luis Darío Forero, quien fue encontrado muerto en la localidad de Bosa en Bogotá, fue hallado en vías de Boyacá.

Tunja

Tras una inspección realizada por la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Boyacá a un vehículo en la vía que conduce al municipio de Chiquinquirá, se pudo establecer que este automotor, de marca Nissan March de color gris, pertenecía a Luis Darío Forero, quien fue hallado sin vida el pasado 30 de abril en la localidad de Bosa en Bogotá.

De acuerdo con el relato del coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, el vehículo se dirigía al occidente del departamento cuando fue interceptado por uniformados de la Policía de Tránsito quienes adelantaban un operativo de registro y control.

“Nuestras unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte abordan un vehículo en la vía que conducen al municipio de Chiquinquirá, el cual tenía dos ocupantes, y al verificar los documentos y compararlos con los sistemas de identificación, encontraron que estos estaban alterados. Allí nuestros uniformados se apoyan con el grupo de automotores de Policía Judicial logrando determinar que esa no era la identificación que pertenecía a este vehículo”, aseguró Barbosa Molano.

Tras la verificación que hacen los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Boyacá, se logró confirmar que las placas del vehículo habían sido adulteradas, ya que transitaba con la matrícula HPV 260 y las originales eran F00 124.

“Al darse cuenta de que los sistemas de identificación estaban alterados, nuestros policías, muy acuciosos, empiezan a revisar las diferentes identificaciones de este vehículo, encontrando que pertenecía a una persona que había sido encontrada sin vida en la ciudad de Bogotá y en ese momento ese vehículo es retenido y estas personas son dejadas a disposición de las autoridades competentes, primero por falsedad marcaria y obviamente entrarán a la investigación del homicidio que se está adelantando en la capital del país”, agregó el comandante de la Policía de Boyacá.

La última vez que se le vio a Darío con vida fue el miércoles 29 de abril cerca de la estación Las Nieves de TransMilenio mientras trabajaba en su vehículo sobre las 4:30 p.m. Sin embargo, el cuerpo sin vida se encontró en el parque Islandia de Bosa, lejos del lugar en el que desapareció.