Alcaldes de 19 municipios impulsan la creación de Área Metropolitana Centro Boyacá

La socialización del Área Metropolitana se realizó en la sala de juntas de la Alcaldía de Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El mandatario de Chivatá, Yesid Bernal, confirmó que avanza el proceso para la conformación de un área metropolitana que integraría a 19 municipios del departamento de Boyacá, incluido Tunja. La iniciativa busca fortalecer la planeación regional y dar solución conjunta a problemáticas comunes como el acceso al agua potable y la prestación de servicios públicos.

Bernal explicó que el 27 de mayo se reunirán los concejos municipales en el auditorio del Boyaquirá, a las 2:00 p.m., con el fin de socializar la propuesta y unificar criterios antes de presentar el proyecto de acuerdo en las sesiones ordinarias de agosto. “Estamos contrarreloj, pero sería muy importante dejar consolidada esta área metropolitana”, señaló el mandatario.

El alcalde aclaró que se trata de un ente administrativo y no de un nuevo ente territorial. “Tenemos ejemplos en Bucaramanga, Cali y Antioquia, donde las áreas metropolitanas han servido como impulso para proyectos regionales”, agregó.

Sin embargo, algunos alcaldes han manifestado dudas sobre la iniciativa, especialmente en lo relacionado con la gestión de recursos hídricos. Bernal mencionó el caso de Toca y el embalse La Copa, donde Tunja solicitó concesión de agua, pero aún no se han definido contraprestaciones para los municipios por donde pasaría la infraestructura. Por ello, se prevé una reunión previa con entidades como Veolia, Corpoboyacá y Corpochivor para concertar soluciones.

El proceso depende de la aprobación de los concejos municipales. Si alguno de los 19 municipios no avala el acuerdo, quedaría excluido del área metropolitana. “La idea es que todos estemos incluidos, pero si un concejo no aprueba, ese municipio no haría parte”, puntualizó Bernal.