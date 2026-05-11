XIV Festival del Aguacate exalta tradición campesina, gastronómica y cultural de los Montes de María

El corregimiento de San José del Playón se prepara para vivir la versión XIV del Festival del Aguacate, una de las celebraciones campesinas y gastronómicas más representativas de los Montes de María, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo y que exaltará al aguacate como uno de los productos insignia del territorio montemariano.

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El festival, apoyado por la Gobernación de Bolívar, Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y la Alcaldía Municipal de María La Baja, nació hace más de una década como una iniciativa impulsada por cultivadores locales con el propósito de promover y posicionar el aguacate a nivel departamental, regional y nacional.

A lo largo de sus catorce versiones, el evento se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento al trabajo del campesinado y de fortalecimiento de las tradiciones agrícolas de los Montes de María. Asimismo, se ha convertido en una vitrina para dinamizar la economía local, impulsar el emprendimiento rural y promover el turismo comunitario.

“El Festival del Aguacate representa el esfuerzo, la tradición y la identidad del campesinado de los Montes de María. Desde la Gobernación de Bolívar seguimos respaldando estos espacios que no solo preservan nuestras costumbres, sino que también generan oportunidades económicas para las comunidades rurales. Este festival demuestra cómo la cultura, la gastronomía y el trabajo del campo pueden convertirse en motores de desarrollo y orgullo para nuestro departamento”, expresó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Durante la programación, los asistentes podrán disfrutar de muestras gastronómicas, actividades culturales, presentaciones artísticas y concursos tradicionales que hacen parte de la identidad del festival, entre ellos el premio al aguacate más grande, el aguacate mediano, el aguacate más pequeño y la competencia del participante que logre consumir más aguacate.

Esta edición contará con la participación de productores y aguacateros provenientes de distintos municipios de Bolívar, como El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y María La Baja, además de invitados del corregimiento de Flor del Monte, en el departamento de Sucre.

Además de preservar las tradiciones campesinas y culturales, el Festival del Aguacate representa un importante impulso para la economía del territorio, beneficiando a más de 100 productores locales, fortaleciendo el comercio rural y abriendo oportunidades de comercialización con compradores y mayoristas.

“El Festival del Aguacate es una muestra viva de cómo las tradiciones de nuestros territorios pueden convertirse en patrimonio cultural y en oportunidades para el turismo y el emprendimiento. Desde ICULTUR seguimos acompañando estas iniciativas que fortalecen la identidad de los Montes de María, promueven el talento de las comunidades y permiten visibilizar la riqueza cultural y gastronómica de Bolívar”, expresó Vaneza Daguer Tamayo.

El evento también busca fortalecer el ecoturismo en la zona, destacando atractivos naturales como la represa de Playón y las actividades de avistamiento de aves, posicionando a San José del Playón como un destino que integra naturaleza, tradición, cultura y gastronomía.

Con esta nueva edición, la Gobernación de Bolívar e ICULTUR continúan respaldando espacios que promueven el patrimonio cultural y agrícola del departamento, resaltando el valor del campesinado de los Montes de María y proyectando sus tradiciones hacia nuevos escenarios de desarrollo, turismo y reconocimiento nacional.