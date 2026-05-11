Un homicidio y más de 300 riñas dejó el balance de Día de la Madre en Medellín

Medellín

300 riñas atendidas, un homicidio y más de mil llamadas al 123 por alteraciones de convivencia fue el balance de la celebración del Día de la Madre este 10 de mayo en Medellín.

Para atender la fecha, considerada una de las más violentas y con mayores dificultades de orden público, la Alcaldía de Medellín desplegó durante más de 48 horas a más de 2.000 personas entre policías, militares, agentes de tránsito y gestores de convivencia en barrios, parques, corredores comerciales y otros puntos estratégicos de la ciudad.

La muerte violenta se registró en la comuna Popular, hacia la 1:00 a.m. cuando un hombre atacó con arma cortopunzante a su propia madre en medio de una discusión al interior de la vivienda. Al escuchar los gritos, varios vecinos intentaron intervenir para mediar en la situación.

Uno de los ciudadanos que acudió a auxiliar a la mujer fue atacado por el agresor y recibió varias heridas en el tórax. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció minutos después.

“Lo que nos dicen es que este delincuente tiene ludopatías. Empezó, en ese caso, un hecho de intolerancia, a reclamarle a su progenitora, a reclamarle a su mamá, a agredir a su propia mamá, y posteriormente se suscitó la riña”, detalló el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El presunto responsable fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos y deberá responder por el delito de homicidio. La madre del agresor también resultó lesionada, pero se encuentra fuera de peligro.

Balance de hechos de intolerancia en Día de las Madres

Las autoridades destacaron una reducción en las riñas, que pasaron de más de 450 casos en 2025 a poco más de 300 este año. Además, durante los operativos de control y vigilancia fueron capturadas más de 80 personas por distintos delitos y la Policía incautó cinco armas de fuego y recuperó cuatro vehículos y ocho motocicletas que habían sido reportadas como robadas.

Según el reporte oficial, en materia de convivencia, se impusieron más de 2.300 comparendos por violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“El llamado sigue siendo el mismo, el llamado sigue siendo a la convivencia, a la tolerancia, a entender que las fiestas y las celebridades son precisamente para vivirlas en familia, con los amigos, disfrutar. Pero no puede ser que estos momentos que deberían ser para celebrar se terminen en tragedias, incluso en tragedias al interior de las mismas familias”, indicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Pese a los resultados operativos, las autoridades informaron que la Policía atendió más de 2.600 reportes relacionados con hechos delictivos y de convivencia durante el fin de semana. De estos, más de 1.000 correspondieron a llamadas al sistema 123 por riñas, ruido excesivo, intolerancia y alteraciones asociadas principalmente al consumo de alcohol y fiestas familiares.