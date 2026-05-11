Tunja es la ciudad donde más aumentaron los precios de servicios públicos y alojamiento

El economista y profesional de la Escuela de Administración Pública-Esap, mencionó a Caracol Radio que, durante el mes de abril, el comportamiento de los alojamientos, agua, electricidad, gas y otros combustibles en la ciudad de Tunja tuvo una variación de 1,68 por ciento, mientras la del país fue del 0,70 por ciento.

Este resultado señala que Tunja es la ciudad que tuvo el mayor incremento de Colombia frente al tema de alojamiento y servicios públicos. “Recuérdense que Tunja durante el mes de abril tuvo un IPC de 0,88 por ciento superior al del país, que es de 0,78 por ciento y que lleva un anualizado de 5,68 por ciento, lo cual es un indicador preocupante frente a las circunstancias y a los efectos que tiene el tema de la inflación”, indicó.

Este año lo que va de enero a abril, el alojamiento, los servicios públicos en la ciudad de Tunja han tenido un incremento del 4,49 por ciento, lo cual es muy alto y tiene un gran peso sobre la inflación en la ciudad de Tunja.

El economista agregó que, “en el país, el incremento ha sido del 2,25 y en la ciudad de Tunja del 4,49. La inflación en Tunja este año, el acumulado este año va en 4,57, mientras en el país es del 3,87 por ciento. Finalmente es importante señalar entonces que los servicios públicos fueron los que presionaron este indicador de inflación en el mes de abril para llegar al 0,88 por ciento y que es uno de los indicadores más importantes que han presionado también para que tengamos una inflación durante el 2026 superior a la del país”, finalizó.