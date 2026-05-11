Santander cerró el Día de la Madre sin homicidios y con reducción del 67 % en delitos

Santander terminó la celebración del Día de la Madre sin homicidios y con una reducción del 67 % en delitos de alto impacto, según el balance entregado por la Policía Nacional en el departamento.

Durante el fin de semana fueron desplegados más de mil uniformados en operativos de control, prevención y acompañamiento en los diferentes municipios del departamento.

Las autoridades informaron que la reducción se reflejó principalmente en delitos como hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Además, durante la jornada se realizaron más de 120 actividades preventivas y de sensibilización enfocadas en la prevención de la intolerancia y la violencia intrafamiliar.

La Policía también fortaleció la presencia institucional en parques, establecimientos comerciales, corredores viales y sitios turísticos del departamento.

Según el reporte oficial, durante la celebración se atendieron 509 llamadas a través de la línea de emergencia 123 y otros dispositivos de atención policial.

En materia operativa, las autoridades reportaron la captura de 103 personas, 71 de ellas en flagrancia y 32 mediante orden judicial. También fueron incautadas siete armas de fuego y se realizaron 25 diligencias de allanamiento y registro.

“El despliegue institucional y el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad permitieron garantizar una celebración en tranquilidad y obtener resultados importantes en materia de seguridad”, señaló.