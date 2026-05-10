Gobernación de Santander responde por orden de arresto por caso de educación rural en Mogotes

Tras la información de una orden de arresto contra la secretaria de educación de Santander, Yaneth Carolina Araujo Maestre, por presunto desacato a un fallo relacionado con el programa rural SAT, la Gobernación aseguró que el proceso aún no está en firme y sigue en revisión de segunda instancia.

La decisión fue emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mogotes, luego de una tutela presentada por estudiantes que denuncian haber quedado sin continuidad académica tras la suspensión del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), situación que, según los accionantes, afecta a cerca de 920 jóvenes campesinos.

En respuesta, la Secretaría de Educación indicó que el caso está siendo revisado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, que deberá definir si existió o no incumplimiento del fallo. Por lo que la decisión adoptada en primera instancia aún no se encuentra en firme.

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Desde la Secretaría de Educación sostienen que sí adelantaron acciones para garantizar el acceso a la educación mediante el modelo flexible CLEI y aseguró que convocó jornadas de orientación y mesas de trabajo a las que, según afirmó, los accionantes no asistieron.

Además, reiteraron desde la administración departamental que en Mogotes existe oferta educativa oficial para jóvenes y adultos a través del modelo CLEI en tres instituciones educativas públicas: Institución Educativa Guaure, Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, Institución Educativa El Oasis.

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Aunque señalan que algunos estudiantes han insistido en continuar específicamente con el modelo SAT, el cual corresponde a una modalidad diferente.

“Llama la atención que los diferentes incidentes de desacato promovidos dentro de estos procesos han sido radicados desde un mismo correo electrónico, situación que hace parte de los elementos actualmente valorados dentro del trámite judicial en segunda instancia”, precisaron desde la Gobernación de Santander.