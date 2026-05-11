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11 may 2026 Actualizado 01:17

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¿Necesita sacar el pasaporte? En Santander mantienen atención sin cita para tramitarlo en mayo

Bajo la estrategia ‘Pasaporte Express’ habilita trámite sin cita previa durante mayo de 2026

Pasaportes en Cali y Valle del Cauca/ Getty Images

Pasaportes en Cali y Valle del Cauca/ Getty Images / Felix Andres Montana Otalora

Pasaportes en Cali y Valle del Cauca/ Getty Images

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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La Gobernación de Santander anunció que durante todo mayo continuará habilitada la atención sin cita previa para la expedición de pasaportes, como parte de la estrategia denominada ‘Pasaporte Express’.

Los ciudadanos podrán acercarse directamente a la Oficina de Pasaportes, ubicada en el Centro Comercial El Cacique, en el subsótano local 10, donde la atención se prestará en jornada continua de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El valor del trámite es de 300.300 pesos. Además, las personas que cuenten con certificado electoral vigente podrán acceder a un descuento del 10% en el Fondo Rotatorio y el Timbre Nacional.

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Desde la administración departamental hicieron un llamado a los usuarios para realizar el proceso de manera personal y segura, evitando intermediarios y presentando la documentación original requerida para cada caso.

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