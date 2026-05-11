Incorporan sistema BIOMIG para agilizar control migratorio en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció una inversión superior a los mil millones de pesos para fortalecer los procesos migratorios en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, mediante la implementación de equipos Biomig que permitirán agilizar el control de viajeros.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que esta tecnología busca mejorar la experiencia de los pasajeros y elevar los estándares de seguridad en la terminal aérea.

“Esto nos ayuda a tener un aeropuerto con los estándares a nivel nacional e internacional más altos y facilita la vida al viajero”, aseguró el mandatario.

Según explicó, los ciudadanos colombianos registrados en la base de datos de Biomig podrán realizar de manera más rápida los procesos migratorios, especialmente en el ingreso al país. En el caso de los extranjeros, deberán hacer inicialmente el trámite presencial al llegar a Colombia, pero podrán utilizar el sistema automatizado al momento de salir.

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“El procedimiento puede tardar unos 30 segundos aproximadamente con el aparato”, indicó el gobernador, al destacar que la herramienta reducirá tiempos de espera y mejorará la atención en el aeropuerto.

La administración departamental señaló que esta inversión también busca impulsar el turismo en Santander, al facilitar la conectividad aérea y ofrecer mejores condiciones para los visitantes nacionales e internacionales.

¿Qué ha pasado con el vuelo directo a Miami?

El gobernador también se refirió a la reunión sostenida con directivos de Avianca para analizar la posibilidad de recuperar la ruta aérea entre Bucaramanga y Miami.

Díaz Mateus, reveló que la vicepresidenta comercial de la aerolínea mostró interés en revisar la viabilidad del trayecto, aunque advirtió que será necesario aumentar el flujo de pasajeros.

Para ello, la gobernación presentó proyectos turísticos y de infraestructura que se desarrollan actualmente en Santander, entre ellos Topocoro, Arena Bonita y Acuálago, con el objetivo de fortalecer el atractivo del departamento y facilitar la llegada de nuevas rutas aéreas.