¿Propietarios de Torres del Parque y Estancia del Roble podrían ser eximidos de impuesto predial?

Con el objetivo de que los propietarios de las viviendas de Torres del Parque y Estancia del Roble sean eximidos del pago del impuesto predial, el gerente de Ecovivienda, Duván Mesa, expuso ante el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que espera sea aprobado por parte de los concejales.

El funcionario señaló que es importante darle un alcance significativo a las más de 1.400 familias que de alguna manera u otra salieron damnificados de los procesos y proyectos de Torres del Parque y Estancia del Roble. Son un poco más de 700 familias quienes se deben gestionar su extensión de impuestos, ya que a la fecha no hemos culminado con el proceso, pero se ha avanzado significativamente.

“Se logró tranquilidad en compañía de las veedurías, quienes son garantes de todo este proceso. La idea es que de alguna manera u otra el articulado que se pretende incluir al acuerdo 008 que se está gestionando, que modificaría el acuerdo del anterior año que les daba la extensión de impuestos, aparte de los ciudadanos que habitan estos proyectos o que son adheridos a estos proyectos, de alguna manera u otra quede completamente saneado, entendido y que el proceso para dicha extensión sea mucho más ágil y eficiente en cabeza de Hacienda, con todo el apoyo que desde Catastro, Multipropósito y Ecovienda podemos darle a estas familias”.

De igual manera añadió que se está avanzando con la entrega material de los apartamentos. Las personas adheridas a Torres del Parque, las 90 unidades residenciales que atienden a los grupos, parte del grupo 1 y parte del grupo 2, los que tienen orden de evacuación según el decreto 507 y 510 del 2023 emitido por la Administración Municipal de Tunja.

“Esto en términos generales es el proceso que hoy venimos a defender, a mostrar y estoy seguro que con el apoyo de todas las veedurías, de la Alcaldía Municipal y el Consejo, pues sacaremos adelante para poder darles parte de tranquilidad a estas familias que más necesitan de nuestro apoyo en este momento”.