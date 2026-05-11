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11 may 2026 Actualizado 21:08

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Medellín

Por primera vez en el país, restaurante del ITM extiende su servicio a los barrios de Medellín

La iniciativa busca garantizar la permanencia académica y mejorar el bienestar nutricional de los estudiantes en sus propias comunidades.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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La Institución Universitaria ITM ha iniciado la descentralización de su servicio de restaurante universitario, convirtiéndose en la primera entidad de educación superior en Colombia en entregar raciones de alimentos directamente en los barrios. Esta medida forma parte de la estrategia “ITM en mi Barrio” y tiene como objetivo reducir la deserción académica al facilitar el acceso a una alimentación balanceada fuera de los campus tradicionales.

En esta fase de expansión, se proyecta la entrega de un promedio diario de 85 raciones adicionales, lo que beneficia a 223 estudiantes residentes en sus comunidades de origen. La implementación de este servicio permite a los usuarios reducir costos y tiempos de desplazamiento entre sus hogares y las sedes institucionales de Robledo, Fraternidad, Castilla, C4ta o Floresta, optimizando así sus condiciones para el estudio.

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La llegada de este servicio a la Comuna 2-Santa Cruz es el resultado de la gestión de la Junta Administradora Local y los habitantes del sector, quienes priorizaron el componente alimentario a través de los recursos del Presupuesto Participativo. Esta articulación entre la comunidad y la institución asegura que el beneficio llegue a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad directamente en su zona de residencia.

Finalmente, la iniciativa se alinea con la alianza Medellín Cero Hambre, una estrategia de la Administración Distrital para mitigar la inseguridad alimentaria en la ciudad. Durante el año 2025, el programa atendió a 6.269 estudiantes y, en lo que va del año 2026, ya ha registrado 4.874 beneficiarios, consolidándose como un eje central de las políticas de bienestar universitario y desarrollo humano del ITM.

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