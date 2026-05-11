Medellín proyecta su industria creativa con el nuevo Recreo Cultural Ciudad del Río

Medellín

Con la presentación del Recreo Cultural Ciudad del Río, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, dio inicio a la creación de una red que contará con 12 espacios diseñados para transformar la industria creativa en Medellín. Más de $86.000 millones serán invertidos para la construcción de este espacio de gran nivel, donde funcionará la sede de la Cinemateca Distrital, el epicentro del Distrito Cinema y un laboratorio de Music Lab. El objetivo principal es consolidar un “hub” para las casi 6.000 empresas creativas de la ciudad, que actualmente aportan el 4% al PIB local.

La infraestructura de este espacio sociocultural contará con dos salas de cine para 279 personas, laboratorios de archivo fílmico, estudios de grabación públicos y áreas para la Red de Prácticas Artísticas. Además, el edificio integrará el programa Medellín Music Lab, ofreciendo espacios gratuitos para que niños, jóvenes y adultos desarrollen su talento musical y audiovisual. El diseño incluye locales comerciales, una galería y un máster de sonido y video de última generación.

Más información Intensificaron la vacunación en el sector turístico de Medellín para prevenir el sarampión

En términos de urbanismo y sostenibilidad, el proyecto contempla más de 8.000 metros cuadrados de espacio público y 4.000 metros cuadrados de zonas verdes. En los alrededores del recreo cultural se sembrarán más de cien árboles, y se implementarán sistemas de drenaje sostenibles para el manejo de aguas lluvias. La construcción generará cerca de 300 empleos y se estima que beneficiará directamente a más de 440.000 ciudadanos una vez entre en funcionamiento.

Este centro forma parte de una estrategia de la administración distrital que proyecta construir cinco Recreos Culturales en este cuatrienio, con una inversión de aproximadamente $162.000 millones. Además del nodo en Ciudad del Río, se ejecutarán proyectos similares en los sectores de Guayabal, Robledo, Castilla y Santa Cruz, este último ya en fase de obra. Actualmente, el diseño y la ejecución están a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).