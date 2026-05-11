“Necesitamos seguridad jurídica para proteger el empleo”: gobernador de Córdoba al Gobierno Nacional

Montería

Luego de que Cerro Matoso advirtiera sobre el riesgo de la operación por la solicitud de Canacol Energy de finalizar varios contratos de suministro de gas en el país como parte de un proceso de restructuración interna, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, expresó su preocupación a través de la red social X, en la que hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que protejan el empleo.

“Lo que hoy ocurre con Cerro Matoso y Canacol genera una profunda preocupación para Córdoba. No solo está en riesgo una operación clave para la economía del departamento, también el empleo, el sustento de miles de familias y la confianza que necesita el país para seguir atrayendo inversión y desarrollo”, manifestó.

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“Desde Córdoba hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes para que se actúen con responsabilidad y celeridad. Las decisiones alrededor del sector productivo deben dar garantías, estabilidad y confianza. Necesitamos seguridad jurídica para proteger el empleo, atraer inversión y mantener la competitividad de las regiones”, agregó.

Finalmente, aseguró que “nuestro departamento no puede seguir cargando con la incertidumbre sobre proyectos que generan desarrollo, regalías y oportunidades para la gente. Sino fuese por las regalías, la gran mayoría de departamentos, no tendríamos los recursos para hacer inversiones”.

Según Cerro Matoso, Canacol suministra el 80% del gas utilizado en la operación en Montelíbano, sur de Córdoba. En ese sentido, solicitó la intervención del Gobierno Nacional para que el tema sea priorizado.