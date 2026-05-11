Santa Marta y Magdalena brillan en el Global Big Day con avistamiento de aves en áreas protegidas

Santa Marta

La riqueza natural de Santa Marta y del departamento del Magdalena volvió a quedar en evidencia durante la jornada del Global Big Day 2026, considerada la “pajareada más importante del año”, en la que aficionados, investigadores y ornitólogos reportaron el avistamiento de 583 especies de aves a través de la plataforma mundial eBird.

La actividad se desarrolló en escenarios naturales como los sectores de Cañaveral y Bahía Concha del Parque Nacional Natural Tayrona, así como en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde participaron guardaparques, universidades, operadores turísticos y grupos especializados en observación de aves.

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La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG se une una vez más a la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, que este año coincidió con la realización del Global Big Day, el evento de ciencia ciudadana más importante del mundo para la observación de aves y que se llevará a cabo este sábado en diferentes puntos del departamento.

Cada año, CORPAMAG se vincula a esta gran jornada ambiental y científica que reúne a miles de observadores de aves en todo el planeta con el propósito de registrar el mayor número de especies posibles y fortalecer las acciones de conservación de la biodiversidad.

Durante la jornada fueron registradas especies residentes y migratorias de gran importancia ecológica, entre ellas el Quetzal Fúlgido, el Colibrí Aterciopelado, la Pava Camata y varias aves migratorias observadas en Bahía Concha y Cañaveral. participantes destacaron además que este ejercicio de ciencia ciudadana impulsa el turismo de naturaleza y promueve la conservación de los ecosistemas protegidos del país.