Lista la fecha del primer día sin carro y sin moto en Armenia en 2026

Armenia

Lista la fecha para el primer día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia en este 2026, será el 12 de mayo

El martes 12 de mayo quedó establecido como el primer día sin Carro y Moto en la ciudad de Armenia, una apuesta por mejorar las condiciones de movilidad de los armenios y contribuir directamente en el cuidado y protección del medio ambiente.

“La jornada que quedó El secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño definida entre todos los actores gremiales involucrados en este tema, martes 12 de mayo, tendrá las mismas condiciones que las anteriores, es decir, que irá desde las 7: 00 a.m. hasta las 7:00 p.m., abarca todo el perímetro urbano de la ciudad y es de cumplimiento obligatorio”

Así mismo, durante esta semana, se publicarán todos los pormenores del día, sobre todo, los requisitos para solicitar los permisos de movilidad, exclusivamente para personas que se dedican a la labor de mensajería o domicilios.

“Esta medida rige básicamente como en años anteriores, con cierres en todos los puntos de ingreso a Armenia, con una invitación a movilizarse de una forma diferente y, desde ya, haciendo un llamado a todos los ciudadanos a realizar sus quehaceres del día con total normalidad, haciendo uso del transporte público y dándole un respiro a la ciudad”, concluyó el secretario de Tránsito.

Ciudadanos con opiniones divididas

En Caracol Radio consultamos la opinión de los ciudadanos y esto manifestaron “Yo sí estoy de acuerdo con el día sin carro, ese día se ve la ciudad, se siente, la ciudad más desahogada en tanto al transporte, el transporte público siempre va a ser muy importante en las ciudades.

Pero yo digo que los que más están de acuerdo son pues la gente que está acostumbrada a su carro, a su moto para desplazarse a su trabajo. Pues se incomodan porque saben que ese día les tocará madrugar un poquito más y llegarán más tarde a la casa, pero ese día se siente como esa tranquilidad en la ciudad, como el aire menos pesado, así haya las cafeteras, las chimeneas de los buses se siente. Yo también estoy de acuerdo con el día sin carro.

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En realidad, yo no estoy de acuerdo del día sin carro y sin moto, porque eso es un negocio que se inventaron para el servicio público. Para que sea un día sin carro y sin moto debería de no circular nada, solamente lo que son carros oficiales y ya. Pero en realidad esto no es para mejorar el ambiente. Vemos mucho, mucho carro, no solamente buses, vemos cantidades de carros ese día que realmente no deberían de estar circulando.

El día sin carro y sin moto, deberían hacer el día de la revisión mecánica a todos los buses de Armenia para que revisen de verdad como el estado mecánico de los buses y no solo con la revisión tecno mecánica, que eso todo el mundo sabe que pagan para pasarla. Porque hacen el día sin carro y sin moto, la gente sale en bicicleta, en patineta o paga bus y esos buses parecen chimeneas andantes. Entonces, que hagan la gran jornada o el gran día de la revisión mecánica de los buses de Armenia para saber el verdadero estado en el que se encuentran, porque no hacen nada.

Pues la verdad, ese día sin carro, sin moto, pues me parece algo innecesario, porque la verdad los que más contaminan son los de servicio público.