Petro cuestionó decisiones del nuevo gobierno sobre el agro colombiano: Abelardo debería ser sincero

Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que, dentro de los primeros ocho días de su gobierno, eliminará las resoluciones y disposiciones de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, el presidente Gustavo Petro reaccionó cuestionando esa decisión.

“Cómo se le ocurre que quitar la protección a la agricultura de alimentos acaba la agricultura esto Abelardo debería ser sincero. Prioriza la extracción y olvida la lección económica que di el gobierno del cambio, crece la riqueza social, los puestos trabajan crecen si se prioriza la producción”, escribió el mandatario.

Y agregó, “al cambiar la producción de alimentos por oro o petróleo, lo que se vea es pobreza social. Para extraer oro o petróleo no hay libertad para extraer sino títulos entregados por burócratas comprados”.

¿Qué dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella?

Por medio de su cuenta de X, el presidente electo De la Espriella aseguró que “el campo colombiano no necesita más trabas; necesita libertad para producir y un Estado que respalde a quienes trabajan la tierra. He dado instrucciones precisas para que, dentro de los primeros ocho días de nuestro gobierno, sean eliminadas las resoluciones y disposiciones absurdas (APPAS) que hoy asfixian la producción agropecuaria, especialmente en departamentos como Cundinamarca”.

Y agregó, “se acabaron los obstáculos para nuestros productores. Revisaremos de manera integral cada norma y cada trámite que frene el desarrollo del campo, con un objetivo claro: devolverle competitividad al agro, fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria de Colombia”.