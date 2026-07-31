¿Qué podría pasar con el contrato de pasaportes tras llegada del nuevo Gobierno? Imprenta responde

Hay mucha incertidumbre sobre la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, y los cambios que podría plantear para el país.

Uno de ellos, podría ser cambios en el nuevo modelo de pasaportes, adscrito en un convenio de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda de Portugal, y la Imprenta Nacional.

Frente a esto, Caracol Radio habló con la Gerente General de la Imprenta Nacional, Viviana León, quien advirtió que si llegasen a plantear cambios al contrato, habría riesgo de que el país se quede sin pasaportes.

La Gerente explicó que el proceso de los nuevos pasaportes ya está completamente estabilizado, por lo que sería muy difícil y traería varias implicaciones, si quisieran acabarlo.

¿Cuáles podrían ser las implicaciones?

Una de ellas, tendría que ver con los impresos de seguridad y la complejidad que tienen los pasaportes, que acarrean procesos de hasta nueve meses.

Es decir, si el Gobierno entrante planteara cambiar nuevamente el modelo de pasaportes, vendría otro proceso de transición de nueve, que pondría en riesgo el control de las libretas.

“El país se podría quedar sin pasaportes”, aseguró.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de Youtube