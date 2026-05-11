Judicializan presunta red que cobraba por alterar procesos penales

La Fiscalía Seccional de Boyacá adelanta las respectivas investigaciones para establecer los responsables de las amenazas de muerte a Arley Palencia Pinilla. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía judicializó a Óscar Alexander Chaparro Cardoso y Vivian Lizette Nandar Bejarano, señalados de cobrar dinero a personas investigadas penalmente a cambio de supuestamente alterar expedientes y beneficiar sus procesos judiciales. La investigación indica que las actividades ilícitas se habrían presentado entre 2022 y 2024.

Según el ente acusador, los procesados contactaban a ciudadanos involucrados en investigaciones penales y les ofrecían archivar expedientes, desaparecer pruebas o retrasar audiencias a cambio de dinero. Las sumas exigidas oscilaban entre 500 mil y siete millones de pesos.

La Fiscalía señaló que Chaparro Cardoso, quien se desempeñaba como asistente de fiscal, presuntamente aprovechaba su cargo para acceder al sistema de información judicial y modificar datos de procesos. De acuerdo con la investigación, la red habría obtenido cerca de 45 millones de pesos producto de estas maniobras.

Aunque los implicados no aceptaron los cargos por concusión, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Chaparro Cardoso.