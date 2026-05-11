Fiscalía mencionó a Laura Sarabia durante imputación contra Ricardo Roa por campaña Petro Presidente

Justicia

La embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia fue mencionada en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecolpetrol, Ricardo Roa, investigado por las presuntas presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Durante la diligencia judicial, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa, respondió varias inquietudes planteadas por la defensa relacionadas con gastos que, presuntamente, no habrían sido reportados correctamente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En su intervención, el delegado de la Fiscalía General de la Nación hizo referencia en dos ocasiones a Laura Sarabia, quien para ese momento ejercía funciones como coordinadora logística de la campaña presidencial.

Según explicó el fiscal, una de las inconsistencias tendría relación con un evento político realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá, cuyo costo habría ascendido a 27 millones de pesos.

“La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección (...) y notificada al correo LauriSaabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria”, indicó el fiscal.

La Fiscalía sostuvo que el pago en efectivo no eximía la obligación de reportar el gasto dentro de las cuentas oficiales de la campaña.

“Este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única. La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”, añadió el delegado del ente investigador.