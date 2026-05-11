Extorsionaban comerciantes en Duitama haciéndose pasar por las FARC

Tres ciudadanos extranjeros fueron capturados por las autoridades luego de ser señalados de extorsionar a un comerciante de Duitama mediante amenazas e intimidaciones relacionadas con supuestos grupos armados ilegales. Según la investigación, los delincuentes exigían inicialmente 80 millones de pesos y posteriormente redujeron la cifra a 60 millones.

El coronel Freddy Barbosa indicó que las amenazas incluían intentos de incinerar el establecimiento comercial y la distribución de panfletos alusivos a las disidencias de las FARC. «...Estas personas estaban suplantando un frente de las FARC, enviando volantes alusivos a este grupo delincuencial para intimidar a los comerciantes...», afirmó.

El operativo fue adelantado por el GAULA de la Policía en coordinación con la Fiscalía. La captura se produjo en Paipa cuando las autoridades realizaban seguimiento al pago controlado del dinero exigido. «...Logramos capturar a estas tres personas y dejarlas a disposición de las autoridades junto con el dinero que se iba a pagar por esta extorsión...», agregó el oficial.

La Policía reiteró el llamado a los comerciantes para denunciar cualquier intento de extorsión y evitar pagos ilegales. El caso volvió a encender las alarmas sobre el uso de nombres de grupos armados para generar temor entre empresarios y comerciantes de Boyacá.