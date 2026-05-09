🔴 EN VIVO Giro de Italia etapa 2: siga acá la jornada con Egan Bernal, Einer Rubio y Buitrago

Luego del inicio de la competencia en Nessebar, Bulgaria, el Giro de Italia sigue su continuidad con el segundo día, con una jornada entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 kilómetros. Se trata de una de las fracciones más largas de la edición 109 de la Corsa Rosa, en la que además están los primeros sorbos de montaña, con tres premios de tercera categoría.

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Si bien hay presencia de altitud, la jornada está abierta para un nuevo final masivo, tal y como ocurrió en la jornada del viernes, que fue totalmente llana. Esta, dejó el triunfo del francés Paul Magnier, así como una caída masiva en el último kilómetro de la carrera.

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Hay nuevos mensajes -116.8 Paul Magnier se queda con el sprint intermedio -126 Diferencia en casi 5 minutos El italiano Mirco Maestri y el español Diego Pablo Sevilla marchan fugados a 4'54" con respecto al pelotón. Los colombianos, en el lote principal. Así fue el inicio de la segunda fracción del Giro -139.5 Han transcurrido casi 80 kilómetros de la jornada y la situación de carrera marca una fuga. Se trata del italiano Mirco Maestri y el español Diego Pablo Sevilla ¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 2 del Giro de Italia!



