Estados Unidos dispara e inmoviliza petrolero iraní en medio del bloqueo de Ormuz

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz este miércoles. Irán advirtió hoy que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. (Crédito: EFE/ Marinetraffic)

El Ejército estadounidense anunció que inmovilizó un petrolero de Irán en el golfo de Omán como parte de las intercepciones que está implementando contra buques que se dirijan o procedan de puertos iraníes en un momento en el que el presidente, Donald Trump, ha dicho que si Irán alcanza un acuerdo con Washington dará por terminada la guerra y el bloqueo

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Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron al M/T Hasna, un petrolero que navegaba sin carga y con bandera iraní, cuanto intentaba alcanzar un puerto iraní en el golfo de Omán, según explicó el Comando Central (CENTCON) estadounidense en un comunicado.

Después de que la tripulación “no acatara las reiteradas advertencias, las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el timón del buque disparando varias ráfagas” disparadas desde el cañón de un caza F-18 que despegó del portaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra desplegado en la región desde enero de 2026 como parte de la campaña de presión estadounidense previa al inicio de la guerra el 28 de febrero.

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Washington mantiene también en la zona al portaviones USS George H.W. Bush y asegura que hasta el momento “ha ordenado a 52 buques comerciales dar la vuelta o regresar a puerto” como parte del bloqueo impuesto a los buques que tratan de salir o entrar en puertos iraníes.

Trump dijo este miércoles que si Teherán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, aunque amenazó con ataques de una mayor intensidad si Irán no acepta el pacto.