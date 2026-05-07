Bloqueo en Ormuz deja 1.500 buques atrapados, alerta la OMI

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz este miércoles. Irán advirtió hoy que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. (Crédito: EFE/ Marinetraffic)

La Organización Marítima Internacional advirtió que el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz mantiene atrapados a unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones permanecen “atrapados” en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, informó este jueves en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica.

“En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados”, dijo Domínguez al inaugurar la Convención Marítima de las Américas.

“Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países”, pero “se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos”, añadió en el evento que reúne a ejecutivos de la industria y de organismos internacionales del sector naviero.

Domínguez subrayó que es una cuestión de la mayor relevancia, pues el transporte marítimo moviliza más del 80% de los productos que se consumen en el mundo.

Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán, que actúa como mediador.