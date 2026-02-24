Abelardo de la Espriella: ‘Me quieren asesinar y me toca salir con esta pecera’

Armenia

En las últimas horas el candidato presidencial Abelardo de la Espriella visitó la ciudad de Armenia con el fin de dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo.

Precisamente la plaza de Bolívar de la ciudad fue el epicentro para que el candidato diera su discurso y les hablara a sus simpatizantes, pero es importante resaltar que todo fue bajo estrictas medidas de seguridad puesto que se encontraba en un escudo de vidrio que ya es habitual en cada uno de sus eventos públicos.

En efecto en el marco de su discurso dio a conocer que hay una intención de asesinarlo por lo que debe extremar las medidas de seguridad.

“No estoy financiado por los grandes grupos económicos. No estoy patrocinado por la rosca política de siempre. Y por eso me atacan y por eso me quieren asesinar. A mí no me asustan porque yo llegué tarde a la repartición del miedo”, mencionó.

Añadió: “El gobierno criminal y sus cómplices del narcoterrorismo, por eso me quieren matar y me toca salir con esta pecera. Cuando yo sea presidente, nadie tendrá que volver a salir con esta protección a ningún lado. Y ustedes no sentirán miedo de que sus hijos salgan a la calle. Delincuentes que no se sometan será dado de baja como corresponde”.

Dijo que en su presidencia fortalecerá la seguridad en los territorios y el Quindío no será la excepción.