La fórmula Cepeda - Quilcué es la campaña de los mudos: candidato José Manuel Restrepo

Armenia

El candidato a la vicepresidencia de la república José Manuel Restrepo desde Armenia dijo que la fórmula de Cepeda y Quilcué es la campaña de los mudos, porque no hablan en ningún debate presidencial, y que además está inflada en las encuestas

El exministro de hacienda hoy de candidato vicepresidencial lanzó nuevas críticas a la campaña del candidato Iván Cepeda por no participar en debates presidenciales y apoyar temas del gobierno del presidente Gustavo Petro como la paz total, la constituyente y el proyecto económico.

Dijo “Es una campaña muy peligrosa porque pretende una constituyente que va a destruir la institucionalidad del país, los pesos y contrapesos de la democracia, las libertades en la economía y en el país y sobre todo la iniciativa privada”

El candidato también cuestionó la forma en la que el presidente Gustavo Petro está manejando la relación con el banco de la república donde señala que “el presidente Gustavo Petro esta chantajear al Banco de la República y con la constituyente busca acaba con la autonomía de la banca central”

Ustedes dicen que son independientes, pero uno ve sectores tradicionales que dicen, “Vamos a apoyar al tigre.” Por ejemplo, aquí lo está haciendo cambio radical y demás. ¿Cómo están haciendo con eso?

José Manuel Restrepo: Mire, lo que nosotros hemos dicho es, no nos interesan los logos de los partidos políticos. Eso no significa que pueda haber políticos íntegros o decentes que puedan respaldar la candidatura, pero no vamos a buscar que ellos vengan a nosotros. Ellos seguramente llegarán por el interés propio, si son íntegros, si son de ese pueden estar en este escenario, pero el principio es independencia total de los poderes económicos y también de los partidos políticos.

¿Cómo recibe la decisión del Banco de la República de mantener las tasas de interés?

José Manuel Restrepo: Petro no ha hecho nada más distinto a chantajear al Banco de la República. Es una vergüenza lo que él está haciendo, está destruyendo la institucionalidad y lo peor de todo es que se peda quiere hacer lo mismo porque en su constituyente acaba con la autonomía de la banca central. Ellos quieren seguir chantajeando y acabando con la autonomía de la banca central, que es un principio constitucional esencial para garantizar la preservación del poder adquisitivo de la moneda.

Diciendo eso, me parece que la Junta del Banco, pues seguramente viendo las circunstancias, analizando las razones técnicas, toma una decisión para por ahora sostener la tasa de interés. Yo creo que al final, si esto responde un criterio técnico, me parece una decisión acertada.

Seguramente ellos siguieron esa esa recomendación y en el marco de esa recomendación lo que están tratando es de sostener esa tasa de interés, pero ojo, Petro tiene que solucionar el problema. El problema lo generó él. Cuando tiene exceso derroche de gasto público, pues evidentemente tiene una presión inflacionaria y no le queda otra alternativa distinta a la Junta del Banco que tomar la decisión que toma.

Propuestas Armenia

Estoy muy complacido de estar en una ciudad que tiene enormes oportunidades en los sectores agroindustriales, en el sector turístico, también en los sectores industriales, pero que sobre todo tiene que ser la gran potencia logística que conecte este país de sur a norte, de oriente a occidente, que sea un lugar a través del cual se mueva la carga, las mercancías, los turistas, que conecte al país a nivel nacional.

Obviamente eso significa un compromiso también como gobierno en todo el desarrollo de infraestructura de conexión, en el mejoramiento del aeropuerto, en el compromiso también en la conexión hacia el sur, o sea, hacia el Valle del Cauca, Calarcá, Cartago, en el compromiso que tenemos también en la conexión por la ruta de la línea, sobre todo trabajando como gobierno nacional en la doble calzada Calarcá y Ibagué, que es indispensable,

En toda la conexión también con el Pacífico, con el puerto de Buenaventura en Calarcá La Paila, necesitamos trabajar en todos esos frentes que permitan conectar, incluido pues lo que se necesita como primeros pasos en el tren del Pacífico.

Es decir, aquí hay un compromiso con hacer de Armenia la potencia logística de conectividad que va a tener Colombia de aquí en adelante. Ser Ciudad Milagro es ser una ciudad que potencia el relacionamiento a nivel nacional y a nivel internacional, que sea el gran puente de conexión de carga de mercancías y turístico de Colombia.

Catastro multipropósito

José Manuel Restrepo: En relación con el tema del catastro multipropósito, el candidato a la vicepresidencia señaló “yo primero mi solidaridad con todos los agricultores, con todos los campesinos colombianos, con todos los propietarios de tierras rurales en este país. Lo que Petro quería era confiscarles la tierra. Lo que él está buscando es quitarles la tierra por la vía de ponerles un avalúo que termina siendo absolutamente impagable, casi que confiscatorio, en donde la única opción que tendrán es vender sus tierras para pagar el impuesto.

Yo lo que creo aquí es que nuestro gobierno y así lo hemos dicho públicamente que el 7 de agosto esté con el IGAC, autoridad catastral, con los gestores catastrales, revisando los avalúos para que sean avalúos competentes y garantizando en el marco de la ley 101 del 93, que los avalúos se corresponden con la rentabilidad y productividad del predio, porque si ese no es el caso, va a suceder lo que acabo de decir, que es lo que quiere el gobierno Petro, que es quitarle la tierra a los campesinos de Colombia.