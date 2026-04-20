Colombia confirma primer caso de viruela símica: Experta explica síntomas y cómo se contagia
En 6AM W estuvo Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, quien explicó cómo fue la detección de la primera persona contagiada de mpox clado Id en el país.
Colombia confirma primer caso de viruela símica: Experta explica síntomas y cómo se contagia
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...