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20 abr 2026 Actualizado 16:24

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Colombia confirma primer caso de viruela símica: Experta explica síntomas y cómo se contagia

En 6AM W estuvo Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, quien explicó cómo fue la detección de la primera persona contagiada de mpox clado Id en el país.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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