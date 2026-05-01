Bogotá confirma primer caso de viruela símica (mpox con variante Ib)

Bogotá confirmó en las últimas horas el primer caso de mpox con variante Ib. Este es el segundo caso confirmado en Colombia, cuya confirmación fue realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. El primero fue reportado el pasado 18 de abril en el departamento de Antioquia.

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El caso que fue confirmado en Bogotá corresponde a un hombre de 45 años, quien actualmente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento por los servicios de salud, en cumplimiento de los protocolos establecidos para la vigilancia y control del evento.

La identificación se dio debido al trabajo del Laboratorio de Salud Pública (LSP), que el 29 de abril de 2026 detectó un resultado positivo para mpox sospechoso de subclado Ib mediante técnica molecular RT-PCR, en cumplimiento de los lineamientos de vigilancia en salud pública.

“Este caso confirma que en Bogotá no solo estamos vigilando, estamos identificando variantes en tiempo real y actuando con precisión. Hoy tenemos un sistema que integra vigilancia epidemiológica, diagnóstico molecular y respuesta en campo para cortar oportunamente cualquier cadena de transmisión”, dijo Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

De acuerdo con el Distrito, desde 2022, la ciudad ha mantenido vigilancia epidemiológica continua sobre el clado IIb, responsable del brote global. Con corte a la semana epidemiológica 16 de 2026, se han notificado 91 casos de los cuales 29 han sido confirmados, sin registro de fallecimientos.

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“La detección de este subclado no cambia el control del evento en la ciudad, pero sí eleva el nivel de alerta. Por eso intensificamos la búsqueda activa, el rastreo de contactos y el seguimiento clínico”, agregó el secretario de Salud.