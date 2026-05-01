MinSalud confirmó segundo caso de viruela símica en Colombia

Este viernes 1 de mayo, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron el segundo caso de mpox clado Ib, más conocido como viruela del mono fue identificado en la ciudad de Bogotá.

Aseguran que la identificación de este nuevo caso fue resultado de una vigilancia epidemiológica y por laboratorio.

Desde el ministerio informan que el año 2022 al 2026 se registra un acumulado se 4.830 casos confirmados de mpox clado 1B.

“Es importante precisar que la detección de este segundo caso no modifica el nivel de riesgo para la población general y no se ha identificado transmisión comunitaria en el país”, afirmó el ministerio.

“Se activaron de manera inmediata las acciones de investigación epidemiológica”: MinSalud

Por la confirmación del caso, los entes de control de salud activaron de manera “inmediata” las acciones de investigación epidemiológica, incluyendo el cerco epidemiológico y el monitoreo de contactos en articulación con la entidad territorial.

"El paciente se encuentra en aislamiento domiciliario, bajo seguimiento clínico y epidemiológico" agregaron.

Finalmente, MinSalud recomienda a la ciudadanía consultar a los servicios de salud ante la presencia de síntomas como fiebre, cefalea, adenopatías o lesiones cutáneas, especialmente si existe antecedente de contacto estrecho de riesgo.