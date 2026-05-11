La cantante galesa Bonnie Tyler fue reanimada tras sufrir un paro cardíaco en Portugal

La cantante galesa Bonnie Tyler tuvo que ser reanimada tras sufrir un paro cardíaco cuando los médicos intentaban sacarla del coma inducido.

¿Por qué tuvo que ser reanimada Bonnie Tyler?

La cantante de “Total Eclipse of the Heart”, de 74 años, sufrió un paro cardíaco el pasado viernes y permanece en cuidados intensivos en un hospital del Algarve, Portugal, según reveló el medio local Correio da Manhã.

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¿Por qué fue operada?

Tyler fue sometida a una cirugía de urgencia por una apendicitis que, según se informó, se rompió, y fue inducida en un coma para “facilitar su recuperación”, según un comunicado de su representante la semana pasada.

La cantante se sintió indispuesta durante un concierto en Londres, Inglaterra, y acudió al médico, pero no se detectaron síntomas.

Viajó al Algarve, donde tiene una casa desde hace más de 30 años, y comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales.

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Posteriormente, Tyler fue trasladada e ingresada de urgencia al hospital en Faro, Portugal, el 30 de abril, donde fue operada.

Tyler tiene previsto actuar en Alemania, República Checa, Hungría, Turquía, Austria, Escocia e Inglaterra durante el verano.