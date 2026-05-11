Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 11 de mayo de 2026: Abre la semana con nuevas alzas

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este lunes 11 de mayo de 2026.

Este valor se comparte calculando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano. En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 11 de mayo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.747,1 pesos (COP) para este lunes 11 de mayo de 2026. Esto representa un aumento en la apertura de la semana respecto a los precios vistos el pasado viernes ($3.729,27 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,630 pesos por compra y 3,690 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,690 pesos por venta. Medellín: 3,610 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Cali: 3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,660 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

3,660 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual se ubicó en 5.68% para abril de 2026, lo que representa nuevos aumentos en los precios generales, siendo los alimentos y servicios los sectores más afectados.

Esto fue efecto de la medida tomada por el Banco de la República de mantener las tasas de interés en 11,25% durante el mes pasado, después el choque que hubo con el ejecutivo y que terminó con la salida del ministro de hacienda de la junta del Banrep.

El comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por las tensiones internacionales que están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente. El estado del estrecho de Ormuz representa un punto estratégico importante para el desarrollo del comercio mundial.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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