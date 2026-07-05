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¿Puede el café volver a ser un motor económico para Colombia?

Ante la fluctuación de los precios internacionales, el café colombiano se ha vuelto a poner en el centro de la conversación económica. Sin embargo, surge la pregunta de si este momento representa una oportunidad de largo plazo o un fenómeno pasajero.

En Mis Preguntas analizaremos qué hay detrás del panorama actual del café colombiano y qué puede significar para el futuro del país.

Escuche el capítulo completo a continuación: