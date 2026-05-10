Destituyen e inhabilitan 12 años a exconcejal de Lebrija en Santander por apropiación de recursos

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al entonces concejal de Lebrija, Santander, Alexander Porras Marín, tras hallarlo responsable de apropiarse de recursos públicos mientras ejercía como presidente del Concejo municipal.

De acuerdo con el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2023, cuando el disciplinado habría dispuesto irregularmente de dinero perteneciente a la corporación mediante el giro de dos cheques.

Según el organismo de control, los cheques fueron debitados de la cuenta corriente institucional que estaba bajo la custodia y administración del entonces cabildante, debido a las funciones que le correspondían por ley como presidente del Concejo de Lebrija.

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La Procuraduría concluyó que Porras Marín vulneró los principios de moralidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones públicas, por lo que calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Con esta decisión disciplinaria de primera instancia, el exconcejal queda destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 12 años.