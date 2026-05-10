Demichelis da un parte de tranquilidad, tras molestia de Johan Mojica

Johan Mojica durante el partido ante Villarreal de este domingo. (Photo by Rafa Babot/Getty Images) / Rafa Babot

Mallorca y Villarreal empataron 1-1 en duelo por la fecha 35 de LaLiga de España. El equipo de casa sigue fuera de la zona de descenso, pero aún comprometido en lucha por mantener la categoría.

En medio de las dificultades, el equipo dirigido por el argentino Martín Demichelis sufrió una mas, dado que el lateral izquierdo colombiano Johan Mojica abandonó el campo de juego con algunas molestias durante el segundo tiempo.

Al minuto 62, el vallecaucano se retiró del terreno de juego con claras muestras de dolor y entre los aplausos del público local. De inmediato, se encendieron las alarmas, tanto de su club como de la Selección Colombia, dado que Mojica es el titular de la posición.

Parte de tranquilidad de Demichelis

“Lo de Johan (Mojica) habrá que esperar; justo antes de venir para acá, el doctor me volvió a repetir lo que me dijo en el campo, pero a veces en el campo, con las revoluciones, uno no termina de analizar lo sucedido”, declaró el entrenador del Mallorca sobre el colombiano.

Al respecto, añadió el argentino: “Estaba claro que tenía que salir y ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles y, si no llega, jugará otro; eso no hay ningún problema”.

El próximo miércoles, Mallorca estará visitando a Getafe por la fecha 36 de LaLiga de España, el equipo donde milita el colombiano suma 39 puntos y se ubica en la casilla 15 del campeonato, con solo dos puntos más que el Alavés, en la casilla 18 y en zona de descenso.