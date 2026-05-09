A la cárcel hombre señalado de agredir a su excompañera sentimental en Pamplona, Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

El pasado 4 de mayo, hombres de la SIJIN en el municipio de Pamplona, Norte de Santander y en cumplimiento de una orden judicial, capturaron en zona céntrica del casco urbano a un hombre señalado por agredir a su excompañera sentimental.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los hechos habrían iniciado en octubre de 2024, cuando el procesado agredió físicamente a la víctima, quien para ese momento era su compañera sentimental ocasionándole lesiones en el rostro.

La investigación da cuenta además de que tras la terminación de la relación en febrero de 2025, el hoy procesado habría continuado ejerciendo conductas de acoso, persecución y otros actos de violencia que afectaron emocional y psicológicamente a la víctima.

Más información El IMRD de Cúcuta obtiene reconocimiento nacional por promover hábitos saludables y actividad física

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a esta persona, señalado de someter a actos de violencia física y psicológica a su excompañera sentimental.

En ese sentido, un fiscal de la seccional de Norte de Santander le hizo traslado de escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no fue aceptado. Por disposición judicial le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.