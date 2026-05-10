Inteligencia artificial, la clave tras aumento de compras online en el Día de la Madre en Santander

La inteligencia artificial y la logística se convirtieron en los grandes aliados del comercio para este Día de la Madre en Santander. Las compañías han comenzado a apoyarse cada vez más en herramientas tecnológicas para optimizar entregas y responder a la alta demanda de esta temporada.

El aumento de las compras por internet obligó a las empresas a reforzar sus sistemas de distribución para evitar retrasos, en la temporada comercial más importante del primer semestre del año.

Así lo confirmó Alejandro Almeyda, director de Fenalco en Santander, quien aseguró que en este mes esperan un crecimiento en ventas superior al 20% frente al 2025 y para esto las ventas en línea serán fundamentales.

"Esperamos que realmente la economía crezca en más del 20% frente al año anterior. Es una jornada comercial que no solo beneficiará a almacenes y centros comerciales, sino también a restaurantes, hoteles y otros sectores relacionados con el turismo y el entretenimiento”, señaló Almeyda.

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Ese panorama ha llevado a que las empresas refuercen sus sistemas de entregas y la “última milla”, considerados hoy uno de los mayores desafíos para las plataformas de venta digital.

Así las cosas, las empresas de la región están utilizando herramientas de inteligencia artificial para analizar datos, optimizar rutas y mejorar la atención y la distribución de pedidos.

Además, compañías nacionales de logística confirman que, en cifras, el 88% de los adultos ya realiza compras en línea, especialmente durante fechas especiales como esta del Día de la Madre.