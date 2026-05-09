¿Qué dijo el congresista del Quindío John Edgar Pérez por muerte de German Vargas Lleras?

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El líder de Cambio Radical en el Quindío, el representante a la cámara John Edgar Pérez al lamentar la muerte de German Vargas Lleras dijo que mereció ser elegido presidente de Colombia.

En Caracol Radio hablamos con el congresista quindiano y esto indicó “lamento profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, un líder firme, visionario y, por supuesto, determinante en la historia reciente de Colombia. Yo creo que el país hoy despide un hombre cuyo carácter y disciplina, pero también compromiso con el país y con nuestro departamento del Quindío.

Huella imborrable en la vida pública nacional

Congresista: Yo quiero expresar mi más sentido pésame a toda su familia, en especial a su hija Clemencia, a todas las personas cercanas, por supuesto que es una pérdida grandísima también para nuestra colectividad, para nuestro partido, un partido que se inspiró precisamente en esos valores de centro derecha, de esa fuerza que irradiaba Germán Vargas Lleras.

¿Qué recuerda de German Vargas Lleras?

Congresista: de él recuerdo bueno, varias anécdotas primero, su capacidad gerencial cuando fui alcalde, que Germán era ministro en el gobierno Santos, tuve la oportunidad de compartir en espacios donde era determinante la forma en la que él lideraba los procesos para que pudieran llevarse a feliz término en el departamento.

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Pudimos gozar de obras importantes e inversión gracias precisamente a esa capacidad gerencial de él, salió adelante una obra transcendental para Colombia como fue el túnel de la línea, sin quizás nombrar muchas de las obras importantes que se hicieron como el deprimido Montenegro, la doble calzada al aeropuerto, la planta de tratamiento de aguas residuales, tantas obras que se pudieron adelantar en el Quindío gracias a este hombre.

Líder de Cambio Radical

Congresista: y de bancada, recuerdo que, en diciembre, previo a la conformación ya de inscripción de las listas al Congreso, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él y la reunión fue muy amena, pero en algún momento se molestó y yo le dije, “Uy, jefe, veo que no se le ha dañado el mal genio.” Y todo el mundo soltó la carcajada y él también, nos le robamos una sonrisa. Fue el último encuentro en el que pudimos compartir esa reunión de bancada que quizás está registrada en las redes sociales.

Aprendí de él que uno debe tener carácter para poder estar en el sector público y para poder mostrar resultados. Muy lamentable para Colombia, muy lamentable para el país la partida de un hombre como Germán Vargas Lleras, puntualizó el representante a la cámara por el Quindío.

En redes sociales

Lamento profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, un líder firme, visionario y determinante en la historia reciente del país. Paz en su tumba.