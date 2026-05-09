Operador del Aeropuerto El Dorado se pronuncia por vista de MinTrabajo, ¿jornada de más de 42 horas?

Opain, operador del Aeropuerto El Dorado, respondió a la inspección del Ministerio de Trabajo, en la identificó “jornadas superiores a 42 horas” semanales.

El concesionario afirmó que “no existe ninguna averiguación preliminar, investigación administrativa, formulación de cargos ni sanción en contra de OPAIN por parte de dicha autoridad”.

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En línea con esto, aseveró que los supuestos “incumplimientos” carecen de sustento jurídico y desconoce el debido proceso, “toda vez que la autoridad laboral no ha emitido conclusión alguna frente a la compañía”.

Asimismo, reiteró su compromiso con el cumplimiento “de la normativa laboral , el respeto por la libertad sindical, el bienestar de sus trabajadores y la operación segura del Aeropuerto Internacional El Dorado”.

Opain resaltó también que durante la diligencia, suministró la información requerida, aportó soportes técnicos y documentales, permitió inspecciones en sitio y atendió integralmente los requerimientos formulados por los inspectores.

¿Qué encontró el Ministerio del Trabajo?

La cartera aseveró que aunque la empresa afirma cumplir la ley desde el año pasado mediante la implementación de turnos de 40.5 horas semanales, los trabajadores expresaron preocupación por supuestas sobrecargas y la contabilización de los descansos. “No obstante, en algunos puestos, la inspección identificó jornadas superiores a 42 horas”, afirmó.

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Por otra parte, el MinTrabajo escuchó las denuncias del sindicato de base, con respecto de presuntas prácticas de discriminación y desestímulo a la afiliación sindical.

“Los delegados señalaron diferencias en la entrega de bonificaciones extralegales entre personal sindicalizado y no sindicalizado, así como restricciones para el ejercicio de la actividad sindical”, advirtió la entidad.

Por tanto, requirió a la empresa garantizar espacios visibles para las carteleras de las organizaciones.