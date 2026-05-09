IATA advierte que altos costos e impuestos afectan la competitividad aérea en Colombia

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TRANSPORTE

La suspensión de rutas de la aerolínea española Plus Ultra hacia Colombia y la liquidación de Spirit Airlines de dejar de operar internacionalmente reabrieron el debate sobre las condiciones del mercado aéreo colombiano y el impacto que esto puede tener en los viajeros.

En diálogo con Caracol Radio, Paula Bernal, gerente en Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, explicó que se trata de “dos situaciones diferentes”, aunque ambas reflejan retos que enfrenta el sector.

“Spirit es una aerolínea que estaba en capítulo 11 hace ya varios meses y ha tomado la decisión de no seguir operando a nivel internacional. Y lo que ha ocurrido con Plus es que ha decidido suspender temporalmente las rutas a Colombia”, señaló Bernal.

La directiva aseguró que, más allá de los casos particulares, el país debe trabajar en mejorar las condiciones de competitividad para las aerolíneas.

“En Colombia existen unas condiciones que tenemos que hacer más competitivas para el mercado aéreo. Hay un esquema tributario alto en el servicio, unos costos altos que incluso a veces suben por encima de la inflación”, afirmó.

IATA insiste en reducir el IVA a los tiquetes

La country manager de la IATA para Colombia indicó que uno de los principales factores que incide en el precio de los pasajes es la carga tributaria que existe actualmente en Colombia.

“Este es un servicio que paga IVA de 19 % sobre el tiquete aéreo y sobre el combustible de aviación”, explicó.

Además, recordó que durante la pandemia ya se había implementado una reducción temporal del IVA que permitió estimular la demanda de pasajeros.

Paula Bernal, country manager de IATA para Colombia. Ampliar Paula Bernal, country manager de IATA para Colombia. Cerrar

“Nosotros hemos venido solicitándole a las autoridades que se reduzca ese IVA. Una decisión así ya se tomó durante la pandemia y mostró su capacidad de estimular la demanda de pasajeros”, dijo en Caracol Radio.

Según IATA, la combinación entre costos operativos, impuestos y competencia es la que finalmente determina el valor de los tiquetes aéreos.

Cuestionan propuestas de crear fondos para quiebras de aerolíneas

Frente a las propuestas planteadas por algunos sectores turísticos para crear fondos de respaldo ante eventuales quiebras o ceses de operación de aerolíneas, Bernal aseguró que una medida de este tipo podría terminar afectando a los usuarios.

“Ese tipo de garantías no existen ni en esta industria ni en ninguna otra industria, porque lo que terminarían haciendo sería incrementando o haciendo más costosa la operación en el mercado colombiano”, aseguró.

Añadió que esto podría restarle competitividad al país y afectar la llegada de más aerolíneas y rutas.

Infraestructura y operación en El Dorado

La representante de IATA también se refirió a las recientes preocupaciones por la operación aérea en el aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado y la necesidad de fortalecer la infraestructura aeroportuaria.

“Nosotros siempre hemos llamado la atención en la necesidad de diferenciar los conceptos de seguridad y de eficiencia operacional”, explicó.

Bernal indicó que el sector aéreo sigue creciendo en Colombia y que esto obliga a fortalecer la capacidad operativa del principal terminal aéreo del país.

“Cerramos el año pasado con más de 57 millones de pasajeros en Colombia. La carga aérea también viene creciendo, así que preservar las condiciones de competitividad e infraestructura de los aeropuertos es esencial”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: