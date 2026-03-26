Condena a Meta y YouTube por causar adicción: Esto dijo Mark Zuckerberg durante el juicio

Condena a Meta y YouTube por causar adicción: Esto dijo Mark Zuckerberg en el juicio en EE. UU. Getty Images/Grok

Desde hace varios años, gobiernos y colectivos de padres se han enfrentado constantemente a las compañías de redes sociales, advirtiendo el potencial daño que estas representan para los menores, generando adicción.

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Aunque varias acciones gubernamentales en contra de estas plataformas han atizado el debate por la libertad de expresión y de empresa, en Estados Unidos se acaba de dar un hito contundente con la condena que recibieron Meta y YouTube.

¿Por qué condenaron a Meta y YouTube?

La compañía Meta y la plataforma YouTube fueron hallados responsables por un jurado en Los Ángeles de haberle producido adicción a una joven de 20 años identificada como K.G.M. o ‘Kaley’ cuando era menor de edad.

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La determinación judicial indica que las compañías tienen culpabilidad en el perjuicio a la joven debido a la forma en la que el diseño de las plataformas está guiado a ser adictivo en sí mismo.

De acuerdo con AFP, la sentencia ordena que las empresas paguen 3 millones de indemnización por los daños provocados. A Meta se le asignó el 70% de la responsabilidad, equivalente a cerca de 2,1 millones de dólares, mientras que YouTube pagaría 900.000 dólares, correspondientes al 30% restante.

Adicionalmente, otro jurado en Nuevo México declaró también responsable a Meta por ocultar información sobre seguridad y prácticas comerciales que habrían puesto en riesgo a los menores en sus plataformas DW reseña que por estos cargos la empresa recibió una multa de 375 millones de dólares.

¿Qué dijo Mark Zuckerberg durante el juicio a Meta?

Además de la posición de Meta, que manifestó su desacuerdo con el veredicto y revisará las opciones jurídicas a proceder, otro hecho particular que dejó el juicio fue la desafortunada participación de Mark Zuckerberg, quien, según versiones del mismo jurado, no logró convencer con sus palabras.

Mark Zuckerberg durante el juicio a Meta en Los Ángeles. Getty Images / Anadolu Ampliar Mark Zuckerberg durante el juicio a Meta en Los Ángeles. Getty Images / Anadolu Cerrar

“Él es el gurú, por así decirlo, y de verdad, de verdad, ha debido saber exactamente lo que iba a contarnos a nosotros, los miembros del jurado, antes que decir cualquier cosa”, señaló una integrante del panel, según recoge AFP.

Mientras avanzan las apelaciones de Meta y YouTube, la decisión judicial marca, según expertos, un precedente ineludible para el modelo de negocios de las compañías de redes sociales, teniendo en cuenta que las críticas están en el diseño y la protección de la privacidad, más que en el contenido que allí se comparte.