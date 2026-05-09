Etapa 2 del Giro de Italia 2026: planimetría y todo lo que debe saber. (Photo by Hristo Rusev/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Ya se vivió el primer sorbo de este Giro de Italia 2026 y el sábado 9 de mayo se llevará a cabo la segunda etapa, fracción que nuevamente pondrá a prueba a los velocistas. Días de pura emoción en la primera gran vuelta de la temporada.

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La segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, recorrido que constará de 221 kilómetros. Otra opción para los “guepardos” del pelotón, aunque una cota cerca de meta podría saltar el pronóstico. La primera dificultad será Byala Pass (3a, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (3a, 9,1 km al 4,1).

En el km 210, y poco después del esprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (3a, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, si no, un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los rematadores.

En cuanto a los favoritos, el danés Jonas Vingegaard vivió una primera jornada sin sobresaltos y terminó la etapa en la parte trasera del pelotón, rodeado de toda su guardia pretoriana. Claro está que es algo apenas lógico, tratándose de los primeros pedaleos del certamen. Este sábado no se espera mayor contraste con lo ocurrido.

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Entretanto, el francés Paul Magnier, ganador de la primera fracción, declaró ante los medios de comunicación que planea quedarse varias jornadas más con la ‘maglia rosa’ y dará la pelea para conseguirlo: “Quizás tendré alguna opción de seguir (de líder de la general) porque me siento bien y he entrenado bien en altura. Pero por el momento me voy a dedicar a disfrutar de este maillot”.