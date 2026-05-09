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09 may 2026 Actualizado 14:05

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Armenia

Gobernador del Quindío, dado de alta del hospital San Juan de Dios de Armenia

El mandatario departamental Juan Miguel Galvis continuará su recuperación en su residencia

Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío. Foto Cortesía gobernación del Quindío.

Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío. Foto Cortesía gobernación del Quindío.

Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío. Foto Cortesía gobernación del Quindío.
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Después de cinco días hospitalizado fue dado de alta el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis que seguirá incapacitado y en recuperación en casa.

Así lo confirmaron desde el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios desde donde informaron que después de la evolución satisfactoria y una respuesta favorable a los tratamientos, el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, recibió en las últimas horas el alta médica.

Durante su estancia hospitalaria, el paciente presentó una evolución positiva, con mejoría progresiva, lo que permitió autorizar su egreso de manera segura.

Más información

El gobernador del Quindío fue operado de cálculos en la vejiga y ahora continuará su recuperación en casa, es decir seguirá incapacitado mientras se recupera y es autorizado por sus médicos para retomar sus labores como primer mandatario departamental.

Mientras tanto Amanda Tangarife continuará como gobernadora encargada del departamento del Quindío.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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