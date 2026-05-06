Hospitalizado el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis

Armenia

Desde la gobernación del Quindío dieron a conocer que, de acuerdo al anuncio oficial del Hospital San Juan de Dios, el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, se encuentra actualmente bajo manejo y observación médica como parte de un protocolo preventivo posterior a un procedimiento quirúrgico.

El parte médico, emitido por el centro hospitalario, da a conocer que el mandatario presenta una evolución favorable y permanece bajo supervisión permanente de un grupo de especialistas, quienes garantizan una atención integral con altos estándares de calidad.

Desde la gobernación del Quindío reiteraron que el estado de salud del mandatario es estable y que las funciones administrativas se mantienen en normalidad, mientras avanza su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica.

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La administración departamental informa que, mientras se cumplen los tiempos de recuperación establecidos por los profesionales de la salud, para el mandatario seccional, designaron como gobernadora encargada a Amanda Tangarife Correa, secretaria privada de la administración.

Las ultimas apariciones públicas del gobernador del Quindío fueron el fin de semana cuando participó el sábado 2 de mayo en Quimbaya en la elevación de Basílica Menor de la iglesia Jesús María y José de Quimbaya y el domingo en los 93 años de vida administrativa del municipio de Buenavista.