⁠¿Cuándo es el Día de la Madre en Cúcuta y Norte de Santander 2026? No es el domingo 10 de mayo

Celebración Día de la madre en Colombia / Getty Images ( Getty Images )

La celebración del Día de la Madre en Colombia siempre se conmemora el segundo domingo del mes de mayo, según lo establecido por la Ley 28 de 1925. Esto significa que en 2026 se celebrará el domingo 10 de mayo.

Esta fecha representa una de las temporadas más importantes para la economía del país, debido a la gran cantidad de personas y comercios que moviliza la celebración.

Sin embargo, en Norte de Santander la conmemoración se realiza en una fecha diferente.

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¿Por qué en Norte de Santander se celebra el Día de la Madre en otra fecha?

En Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander, la celebración tradicionalmente se lleva a cabo el último domingo de mayo. Existen varias razones históricas que explican esta diferencia.

La versión más conocida señala que en 1875 ocurrió un fuerte terremoto en la región, lo que convirtió esos días en jornadas de duelo y llevó a evitar celebraciones durante esa fecha.

Otra de las versiones más populares está relacionada con los retrasos comerciales de la época. En aquel entonces, los trenes y medios de transporte tardaban más tiempo en llegar con mercancía proveniente tanto del interior del país como del exterior.

Debido a estos inconvenientes logísticos, la fecha de celebración terminó trasladándose al último fin de semana de mayo.

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¿Cuándo se celebrará el Día de la Madre en Norte de Santander en 2026?

En 2026, Colombia tendrá elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo, justamente el último domingo del mes, fecha en la que Norte de Santander acostumbra celebrar el Día de la Madre.

Sin embargo, en esta ocasión ambos eventos no podrán coincidir durante el mismo fin de semana. Por esta razón, se tomó la decisión de trasladar la celebración al domingo 24 de mayo, una semana antes de las elecciones presidenciales.

De esta manera, la fecha quedará ubicada entre la celebración nacional establecida por la Ley 28 de 1925 y la jornada electoral, dando lugar a un Día de la Madre particular para los habitantes de Norte de Santander.

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