ADRES usará inteligencia artificial para agilizar auditorías y pagos a hospitales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ADRES comenzará a implementar desde este mes un sistema de auditoría automatizada con inteligencia artificial para revisar cuentas médicas y reducir los tiempos de pago a hospitales y clínicas del país.

La nueva herramienta desarrollada junto a Amazon Web Services y que lleva cerca de ocho meses en entrenamiento, permitirá agilizar la revisión de miles de cuentas médicas y reducir los tiempos de respuesta a un promedio de 15 días.

El sistema será utilizado inicialmente para procesar reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT, vehículos no identificados, eventos terroristas y desastres naturales.

Pues, según explicó el director de la entidad, Félix León Martínez, actualmente estos procesos se realizan de manera manual, revisando “cada página y cada peso”, lo que hace que las auditorías puedan tardar entre tres y cuatro meses.

Agregó que este modelo “no ha sido implementado hasta ahora por otros países de América” y lo calificó como uno de los avances tecnológicos más importantes de la entidad.

La implementación del sistema se da en medio de las numerosas reclamaciones que recibe la entidad. Solo en 2025, clínicas y hospitales del país radicaron más de 432 mil cuentas por accidentes de tránsito y otros eventos, por valores superiores a un billón de pesos.

“Ese proceso lento es el que hace que demoren las cuentas a los hospitales, y es lo que se va a agilizar”, aseguró Martínez.

Sobre el caso del Hospital Universitario de Santander, HUS, cuyo gerente aseguró que la entidad tiene cerca de 12 mil millones de pesos radicados ante la ADRES desde agosto por atención de accidentes de tránsito, Martínez explicó que esas cuentas aún continúan en proceso de auditoría y validación.

Según dijo, no corresponden a una deuda reconocida por la entidad, sino a trámites que siguen en revisión dentro del proceso normal de pago.