Capturan a un hombre en Chapinero tras tratar de robar violentamente un celular a una mujer

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá de la Estación de Chapinero capturaron a una persona señalada de robar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto.

Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados, sobre la retención del hombre por parte de la ciudadanía cuando intentaba huir.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona que era señalada por la comunidad y, gracias a la reacción policial, fue capturado el hombre de 27 años.

Finalmente, el delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.