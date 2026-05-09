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09 may 2026 Actualizado 23:40

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Bogotá

Capturan a un hombre en Chapinero tras tratar de robar violentamente un celular a una mujer

El capturado, de 27 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

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Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá de la Estación de Chapinero capturaron a una persona señalada de robar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto.

Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados, sobre la retención del hombre por parte de la ciudadanía cuando intentaba huir.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona que era señalada por la comunidad y, gracias a la reacción policial, fue capturado el hombre de 27 años.

Finalmente, el delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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