Capturan a un hombre en Chapinero tras tratar de robar violentamente un celular a una mujer
El capturado, de 27 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá de la Estación de Chapinero capturaron a una persona señalada de robar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto.
Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados, sobre la retención del hombre por parte de la ciudadanía cuando intentaba huir.
Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona que era señalada por la comunidad y, gracias a la reacción policial, fue capturado el hombre de 27 años.
Finalmente, el delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...