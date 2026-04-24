Ladrón ingresó a exclusivo restaurante en el norte de Bogotá: al parecer era un conocido

Bogotá D.C

En la madrugada de este viernes 24 de abril, las cámaras de seguridad del restaurante Débora, ubicado en un exclusivo sector del norte de la capital, muestran el momento en el que un ladrón entra al lugar rompiendo la puerta de vidrio para robar.

Los hechos ocurrieron a las 3:22 de la mañana, el delincuente rompe con una piedra la puerta de entrada del restaurante que esta hecha de vidrio. Se arrastra para ingresar al lugar y va directamente a la recepción.

En la recepción no encuentra nada sube la segundo piso, va a algunos salones y en una de las oficinas se lleva un computador. Pero sigue buscando, abriendo cajones y tratando de ver más claro con la linterna de su celular.

Luego, entra a un cuarto que estaba cerrado con llave. Abre la caja registradora, pero no encuentra nada. Se monta sobre la mesa, sigue esculcando.

Empiezan a sonar las alarmas del lugar y sale corriendo con el computador en la maleta.

“La persona parecía que ya conocía el restaurante porque fue directamente a lugares puntuales como la caja, la oficina donde están los computadores, sabía donde estaba la alarma porque la arrancó y venía con sombrero y tapabocas”, señaló Valentino Galán, dueño del restaurante.

Según el dueño, los daños y el robo que sufrieron asciende a una cifra mayor a los $20 millones de pesos.

Este no sería el primer robo que sufre. Ya ha sido víctima de tres robos el restaurante y antes de este había ocurrido hace seis meses.

“Se está volviendo algo recurrente en la zona. Es que en el día es bastante seguro hay mucha policía, pero en las noches es cuando pasan las cosas. Cuando llamé a la Policía se demoraron en llegar cinco minutos”, señaló el dueño.

Secretaría de Seguridad se pronunció

Hay varias incógnitas respecto a los hechos porque el secretario de Seguridad César Restrepo, aseguró a través de redes sociales que el hecho delictivo no se materializó.

“No se materializó el delito y ya trabajamos con las personas afectadas para avanzar en la identificación y captura de los responsables”, señaló.