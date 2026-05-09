Capturan a cuatro presuntos implicados en doble homicidio ocurrido entre Tolima y Caldas
Durante los operativos fueron incautadas seis pistolas, dos armas traumáticas, una escopeta, nueve proveedores, más de 450 cartuchos.
ORDEN PÚBLICO
La Fiscalía General confirmó la captura de cuatro personas señaladas de participar en un doble homicidio y un intento de homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2024 en la vía alterna entre los municipios de San Sebastián de Mariquita y Victoria.
El operativo fue liderado por el CTI de la Seccional Tolima, con apoyo de unidades de inteligencia, Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante cuatro diligencias de allanamiento realizadas de manera simultánea en Ibagué, Mariquita, Guarinocito y Medellín.
Los capturados fueron identificados como Jesús Antonio Pino Palacio, Faber Andrés Sandoval Patiño, Gabriel Rivera Ospina y Diego Alonso Bedoya Bustamante.
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Según la investigación, dos de los detenidos serían presuntos sicarios, otro habría cumplido labores de vigilancia y seguimiento, mientras que Bedoya Bustamante es señalado como supuesto determinador del crimen.
En los hechos murieron Francisco Javier Sandoval Buitrago, conocido con el alias de “Morrongo”, y Hernando Laverde Varón. Además, resultó herido Carlos Alberto López Sarmiento, alias “Gallo”.
De acuerdo con las autoridades, el posible móvil del ataque estaría relacionado con una millonaria deuda económica cercana a los 10 mil millones de pesos, lo que habría motivado la planeación y ejecución del atentado armado.
Durante los operativos fueron incautadas seis pistolas, dos armas traumáticas, una escopeta, nueve proveedores, más de 450 cartuchos de diferentes calibres, diez celulares, un computador portátil y otros elementos de interés para la investigación.
Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...