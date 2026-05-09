Capturan a cuatro presuntos implicados en doble homicidio ocurrido entre Tolima y Caldas

ORDEN PÚBLICO

La Fiscalía General confirmó la captura de cuatro personas señaladas de participar en un doble homicidio y un intento de homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2024 en la vía alterna entre los municipios de San Sebastián de Mariquita y Victoria.

El operativo fue liderado por el CTI de la Seccional Tolima, con apoyo de unidades de inteligencia, Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana , mediante cuatro diligencias de allanamiento realizadas de manera simultánea en Ibagué, Mariquita, Guarinocito y Medellín.

Los capturados fueron identificados como Jesús Antonio Pino Palacio, Faber Andrés Sandoval Patiño, Gabriel Rivera Ospina y Diego Alonso Bedoya Bustamante.

Más información Ejército abre 4 investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura

Según la investigación, dos de los detenidos serían presuntos sicarios, otro habría cumplido labores de vigilancia y seguimiento, mientras que Bedoya Bustamante es señalado como supuesto determinador del crimen.

En los hechos murieron Francisco Javier Sandoval Buitrago, conocido con el alias de “Morrongo”, y Hernando Laverde Varón. Además, resultó herido Carlos Alberto López Sarmiento, alias “Gallo”.

De acuerdo con las autoridades, el posible móvil del ataque estaría relacionado con una millonaria deuda económica cercana a los 10 mil millones de pesos, lo que habría motivado la planeación y ejecución del atentado armado.

Durante los operativos fueron incautadas seis pistolas, dos armas traumáticas, una escopeta, nueve proveedores, más de 450 cartuchos de diferentes calibres, diez celulares, un computador portátil y otros elementos de interés para la investigación.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.