Ejército abre 4 investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura

ORDEN PÚBLICO

El Ejército Nacional confirmó la apertura de cuatro investigaciones disciplinarias internas por presuntas irregularidades en contratos relacionados con obras de adecuación, mantenimiento y construcción en instalaciones militares del país.

La institución señaló que las indagaciones buscan establecer posibles responsabilidades de funcionarios que participaron en los procesos contractuales cuestionados públicamente.

De acuerdo con el Ejército, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y de la Justicia Penal Militar y Policial, ante la cual se compulsaron copias para avanzar en las investigaciones correspondientes.

Los contratos, según explicó la institución castrense, estaban destinados a mejorar las condiciones de formación, entrenamiento y calidad de vida de soldados y alumnos mediante obras de construcción y adecuación de aulas, ranchos e instalaciones militares en distintas regiones del país.

Además, el Ejército confirmó que uno de los contratos enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento en los plazos de entrega de las obras.

Tras conocerse el caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la actuación de la institución y aseguró que el sector defensa “ha alcanzado un alto índice de anticorrupción del 83 % gracias al fortalecimiento de la cultura de la integridad, la transparencia y el autocontrol”.

El ministro agregó que fue el propio Ejército el que identificó y reportó las posibles irregularidades ante las autoridades competentes.